Инфляция в еврозоне стала минимальной с 2010 года

Инфляция в еврозоне в сентябре выросла на 1,1% по сравнению с прошлым годом и стала минимальной с февраля 2010 года.

Несмотря на это, данные оказались даже выше прогноза экспертов, ожидавших 1,2%. Напомним, что целевым показателем инфляции ЕЦБ является отметка в 2%, однако потребительские цены растут медленнее уже на протяжении восьми месяцев подряд, сообщают Вести.ru.

Стержневой индекс потребительских цен, не включающий в себя цены на продукты питания, энергоносители и алкоголь, за отчетный период составил и вовсе 1%. Если рассматривать эти компоненты отдельно, то продукты питания и алкоголь подорожали на 2,6%, а энергоносители подешевели на 0,9%. Таким образом, ЕЦБ, который фиксирует восстановление экономики еврозоны, но отмечает ее уязвимость, может предпринять дополнительные меры, если посчитает это необходимым.

Свое решение на этот счет регулятор представит уже на этой неделе в среду. Некоторые эксперты считают, что глава ЕЦБ Марио Драги должен пойти на снижение учетной ставки на 0,5%, другие считают, что необходимо снизить депозитную ставку. Осталось узнать мнение самих монетарных властей.