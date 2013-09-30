«ПриватБанк» удвоил сеть терминалов самообслуживания

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» с начала года увеличил свою сеть терминалов самообслуживания вдвое - до 9 тыс. с 4,5 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

По информации пресс-службы, до конца года в Украине будет установлено еще более 3,5 тысяч электронных банков, как в областных центрах, так и в небольших городах и районных центрах Украины.

«Наши терминалы позволяют получить больше услуг, чем в отделении банка, при этом работают без очередей и перерывов на обед», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития банкоматной и терминальной сети банка Игоря Мелкова. По его словам, дополнительными преимуществами терминалов являются возможность проведения платежей наличными с получением сдачи, а также с использованием платежной карты любого банка, высокая скорость проведения операций и доступные тарифы на услуги, многие из которых бесплатны.

По информации банка, в терминалах доступны такие услуги как пополнение мобильного телефона и платежной карты, депозитного вклада и кредита, оплата коммунальных и других счетов, отправка и получение денежных переводов, покупка валюты, билетов на поезд, автобус, футбольный матч.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов – 120,750 млрд грн, собственный капитал – 19,734 млрд грн, уставный капитал – 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1179% и 33,8554% акций банка, соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).