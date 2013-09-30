Нацбанк зарегистрировал банковскую группу «ОТП»

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу «ОТП», сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков приняла решение №673 о признании банковской группы "ОТП" 13 августа 2013 года.

В состав группы вошли «ОТП Банк», «ОТП Факторинг Украина», «ОТП Администратор пенсионных фондов», «Компания по управлению активами «ОТП Капитал»», «ОТП Лизинг», «ОТП Кредит». Руководство банковской группой возложено на «ОТП Банк», который ежеквартально будет отчитываться НБУ о финансовых результатах работы группы.

«Регистрация Национальным банком группы «ОТП» в Украине еще больше укрепляет наши групповые позиции, позволяет продолжать активно реализовывать совместные программы и продукты», - цитирует пресс-служба слова председателя правления банка Тамаша Хак-Ковача.

По его словам, потребитель посредством созданной банковской группы сможет получить полный перечень финансовых услуг - от классических банковских продуктов и потребительского кредитования до пенсионного обеспечения, инвестиционных фондов, лизинга и факторинга.

Справка УНИАН. «OTП Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. На 1 июля 2013 года активы банка составляли 19,920 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 13,816 млрд грн, обязательства - 16,679 млрд грн, средства клиентов - 9,185 млрд грн, собственный капитал - 3,241 млрд грн, уставный капитал - 2,868 млрд грн. В первом полугодии 2013 года прибыль банка составила 11,779 млн грн. Основным владельцем банка является OTP Bank (Венгрия, 100% акций банка).

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