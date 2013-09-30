На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В понедельник, 30 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1900/8,1930 грн/долл. по сравнению с 8,1895/8,1925 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0505/11,0585 грн/евро с 11,0545/11,0625 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2522/0,2527 грн/рубль с 0,2520/0,2525 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4370 (+0.1970).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3470/1,3510.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1865/8,1920 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0835/11,0950 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2522/0,2527 грн/рубль.