Девальвация гривни в ближайшее время не предвидится

Обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США в ближайшее время не предвидится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов.

Банкир пояснил тенденцию к повышению ставок по депозитам на банковском рынке сезонным явлением, поскольку банкам необходимы дополнительные ресурсы для наращивания объемов кредитования, традиционно растущего осенью.

«С курсом в ближайшей перспективе ничего не случится. Нет таких факторов, которые могут повлиять в ту или иную сторону. Я бы рекомендовал гражданам размещать средства в гривне на длительный период», - сказал банкир. В качестве иллюстрации Мамедов привел пример прошлого года, когда вкладчики смогли существенно нарастить свои сбережения, размещая гривню на долгосрочные вклады.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1895/8,1925 грн/долл. против 8,1245/8,1270 грн/долл. 30 августа.

В августе 2013 года сумма покупки валюты населением на наличном рынке на 136,2 млн долл. превысила сумму ее продажи, после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года.

По прогнозам экспертов, средний курс продажи наличного доллара к концу года может составить от 8,30 до 8,50 грн/долл., что обусловлено ограниченными объемами привлечения валютных кредитов и снижением золотовалютных резервов Нацбанка, которые в августе снизились на 4,7% - до 21,652 млрд долл.

В то же время, Нацбанк продолжает проводить последовательную политику, направленную на дедолларизацию экономики страны. Так, постановлением №365 от 16 сентября регулятор обязал банки зачислять банковские переводы в иностранной валюте в пределах Украины на счета получателей в гривневом эквиваленте. Также с 30 сентября регулятор третий раз в текущем году повысил нормы обязательного резервирования по средствам в иностранной валюте.

Требования Нацбанка по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163) продлены до 19 октября.

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