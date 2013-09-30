Украина усилит борьбу с контрабандой сигарет

Украина намерена активизировать сотрудничество с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством OLAF по противодействию контрабанде незаконному обороту табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом завил министр доходов и сборов Александр Клименко на встрече с генеральным директором Европейского офиса по борьбе с мошенничеством OLAF Джованни Кесслером.

«Украинская сторона ценит такое сотрудничество. Для нас очень важно, чтобы оно носило стратегический характер, особенно в свете предстоящего подписания Соглашения об ассоциации с ЕС», - сказал Клименко.

Министр отметил, что борьба с контрабандой, особенно с контрабандой табачных изделий, является приоритетом в работе министерства.

По его словам, проведение лишь одной спецоперации «РОМОЛУК» позволило выявить в зоне деятельности Ягодинской таможни крупнейшую в 2013 году партию контрабандных сигарет — 12,5 млн штук.

При этом в целом по стране, по оперативным данным Миндоходов, с начала года из незаконного оборота изъяты 78 млн штук сигарет контрабандного происхождения.

«Нам важна координация такой работы, поскольку борьба с контрабандой предполагает трансграничное сотрудничество», - сказал Клименко.

По словам министра, помимо борьбы с контрабандой, сотрудничество с OLAF предполагает работу по борьбе с коррупцией, а также отслеживанию целевого использования средств, выделяемых Европейским Союзом.

В свою очередь Кесслер отметил: «Мы здесь для того, чтобы предоставить помощь и поддержку. Мы видим общие проблемы и объем работ, который нужно сделать вместе. Мы не достигнем успеха, если не будем иметь общего понимания проблем».

По словам Кесслера, делегация OLAF обсудила с украинскими коллегами конкретные вопросы. «Дело ведь касается не только контрабанды сигарет, но и производства контрафактной продукции. Причем не только в Украине, но и в странах Европейского Союза. В целом потери ЕС от контрабанды сигарет достигает десятка миллиардов евро только на контрабанде. Мы с этим не можем мириться. В этом смысле, приятно осознавать, что в Украине такая борьба активно ведется. В частности, в прошлом году закрыли 10 незаконных производств» - подчеркнул Кесслер.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Министерство доходов и сборов Украины и Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF) подписали Договор о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному перемещению табачной продукции.

Детенизация рынка и новая акцизная политика государства способствовали увеличению уплаты табачными компаниями отчислений в бюджет в 2013 году на 15% - до 12 млрд грн.

Справка УНИАН. По оценкам Миндоходов, 92% случаев ввоза на территорию Украины контрабандных табачных изделий происходит на границах Украины со странами ЕС. В 2012 году зафиксированы 3530 фактов контрабанды сигарет на сумму 2,3 млн евро (23,6 млн грн). В январе-апреле специалисты Миндоходов выявили 1135 фактов незаконного перемещения сигарет: изъято в общей сложности 30 млн сигарет на сумму 5,5 млн грн.

Европейский офис OLAF было создан в 1999 году решением Европейской комиссии. Это независимая организация, работающая с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией.