Испанский госдолг в 2014 году сравняется с ВВП

Государственный долг Испании в 2014 году достигнет 99,8% от размера ВВП. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

В Мадриде прогнозируют, что в конце 2013 года соотношение госдолга к ВВП составит 94,2%, в то время как ранее правительство рассчитывало уложиться в 90,5%. В 2012 году госдолг достигал 84,9% ВВП, а еще годом ранее — лишь 68,5% ВВП. В этом году экономика Испании, по официальным данным, сократится на 1,3%, а уровень безработицы к концу года составит 26,6%.

В 2014 году правительство премьер-министра Мариано Рахоя прогнозирует рост экономики на 0,7% и уровень безработицы не выше 26%.

Для того, чтобы погасить платежи по государственным облигациям и выполнить другие бюджетные обязательства, министерство финансов Испании в следующем году должно разместить на рынке до 243,9 миллиарда евро новых долговых обязательств.

Экономика Испании серьезно пострадала во время финансового кризиса 208 года, а затем — во время европейского долгового кризиса. Уровень безработицы в Испании колеблется на отметке в 25%. В 2012 году Мадрид был вынужден попросить у Брюсселя 42 миллиарда евро на докапитализацию банковской системы.

Испания не является европейским лидером по соотношению госдолга к ВВП. По данным статистической службы Eurostat, в первом квартале 2013 года наибольший уровень госдолга по отношению к ВВП был зафиксирован у Греции — 160,5%, Италии — 130,3%, Португалии — 127,2% и Ирландии — 125,1%. Наименьшим он оказался у Эстонии — ее госдолг составляет всего 10% ВВП. Мировым лидером по соотношению госдолга к ВВП является Япония — 214,3%.