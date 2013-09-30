Внешний долг Китая превысил 772 млрд долларов

Внешний долг Китая по состоянию на конец июня 2013 года составил 771,95 млрд долларов. Этот показатель не включает внешние долги Гонконга, Макао и Тайваня, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР, передает ИТАР-ТАСС.

В общей сумме госдолга Китая на задолженность по торговым кредитам между предприятиями приходится 309,5 млрд долларов, на международные коммерческие кредиты - 403,31 млрд долларов, а на кредиты, выданные иностранными правительствам и международными финансовыми организациями - 59,14 млрд долларов.

80,79% всей суммы внешнего долга КНР исчисляется в долларах, 5,96% - в евро, 5,53 - в японских иенах.

К концу декабря 2012 года внешний долг Китая составлял 736,99 млрд долларов, увеличившись на 6% или на 42 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. Соотношение внешнего долга к ВВП составляло 8,96%. Большую часть долга - 540,93 млрд долларов - составляют краткосрочные займы.