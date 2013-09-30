Инфляция в Италии замедлилась до минимума за 4 года

В сентябре в Италии была зафиксирована дефляция на фоне падения цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического института Istat, передает Вести.ru.

Потребительские цены в сентябре по сравнению с августом упали на 0,3%. В годовом выражении инфляция составила 0,9%, что является минимальным показателем с ноября 2009 года.

Без учета падения цен на энергоносители и продукты питания инфляция в годовом выражении составила 1,3%, что соответствует показателю в августе, то есть пока говорить о существенном ослаблении ценового давления нельзя, а текущая ситуация связана исключительно с динамикой цен на энергоносители.

Тем не менее стоимость товаров выросла всего на 0,4% в годовом выражении, в то время как стоимость услуг выросла на 1,6%, несмотря на снижение покупательной способности на фоне продолжающегося экономического спада.

Агентство статистики прогнозирует, что рост экономики Италии к 2014 г. составит 0,7%. При этом эксперты отметили, что уровень безработицы в следующем году достигнет рекордной отметки в 12,3%.

По прогнозу экспертов рейтингового агентства Fitch, экономика Италии упадет в текущем году на 1,8%. Государственный долг, как ожидается, приблизится к 130% ВВП.