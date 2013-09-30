Львовские таможенники задержали партию контрабандных смартфонов iPhone 5S

Сотрудники Львовской таможни Министерства доходов и сборов Украины выявили партию из 77 контрабандных смартфонов Apple, включая iPhone 5S, которую незаконно ввез в Украину гражданин США. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как сообщается, гражданин США прибыл во Львов рейсом из Мюнхена и для прохождения таможенного контроля избрал «зеленый коридор», не предполагающий уплаты таможенных платежей с провозимых товаров.

Однако поведение гражданина послужило сигналом сотрудникам Миндоходов, и они провели досмотр личных вещей. «Во время детального осмотра багажа таможенники выявили смартфоны iPhone 5S в полной заводской комплектации и другие модели Apple в количестве 77 шт. Часть из них была упакована в упаковки производителя, часть – в полиэтиленовую пленку», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, по факту нарушения таможенных правил составлен протокол.

Как сообщал УНИАН, согласно разъяснению Миндоходов, не обязательными к декларированию при пересечении государственной границы Украины являются неподакцизные товары определенной стоимости, ввозимые на таможенную территорию транзитом или для личного пользования и без последующего использования в коммерческих целях.

В частности, не подлежат декларированию личные вещи, продукты питания для личного потребления, наличные деньги в эквиваленте не более 10 тыс. евро, а также неподакцизные товары определенной предельной стоимости. Суммарная фактурная стоимость товаров, провозимых без декларирования в ручной клади или багаже через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения, не может превышать эквивалент 1 тыс. евро. Для товаров, провозимых через наземные пункты пропуска без декларации, такая стоимость ограничена эквивалентом 500 евро, а вес – 50 кг.

Для товаров, которые перемещаются (пересылаются) без сопроводительного багажа и не подлежат декларированию, суммарная стоимость не может превышать 300 евро.

В целом по Украине сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за 8 месяцев 2013 года из-за нарушения таможенных правил провоза товаров изъяли материальных ценностей на 184 млн грн.