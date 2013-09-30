Польский эксперт опасается повторения "греческого сценария" в Польше

Варшава. Известный польский экономист и один из авторов рыночных реформ в Польше Лешек Бальцерович опасается повторения "греческого сценария" в Польском государстве из-за растущего государственного долга страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил в понедельник во время презентации отчета о скрытом государственном долге Польши, подготовленном созданной им организацией "Форум общественного развития" (ФОР).

Бальцерович отметил, что растущий официальный государственный долг, а также еще больший скрытый долг польского государства угрожает экономическому росту страны, входящей в Евросоюз.

По оценкам ФОР, скрытый госдолг поляков уже сейчас превышает 190% ВВП страны и составляет почти 1 триллион долл., или 27 тыс. долл. на каждого жителя.

"В один момент скрытое становится очевидным, также, как в Греции", - сказал Бальцерович.

Созданная в 2007 году организация подсчитала только часть скрытого долга, поскольку в ее оценки не включены будущее выплаты пенсий сотрудникам силовых структур и специальных "рент", размер которых, как отмечает ФОР, очень сложно подсчитать.

По данным польского министерства финансов, которыми располагает агентство УНИАН, официальный государственный долг Польши на конец июля текущего года составлял около 270 млрд долл. (по текущему курсу). За первые семь месяцев года он вырос на 5,5%.

Как сообщало агентство, в прошлом году госдолг Польши вырос на 3% после 11% и 10% роста двумя годами ранее.

Справка УНИАН. Действующая польская конституция устанавливает верхний лимит возможной задолженности государства в 60% ВВП. По официальным данным, госдолг находится вблизи верней границы, которая пока не была нарушена.

Перед началом рыночных реформ в 1989 году долг коммунистической в то время Польши составлял чуть больше 40 млрд долл.