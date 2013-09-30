Фонд гарантирования вкладов включил банк «Портал» в свой реестр
20:01, 30 сентября 2013Финансы
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц включил банк «Портал» в реестр участников фонда.
Об этом фонд сообщает на своем сайте.
Согласно сообщению, банк «Портал» получил свидетельство участника фонда №226 от 26 сентября т.г.
Справка УНИАН. 20 сентября Национальный банк Украины зарегистрировал пятый с начала года банк - «Портал». Банк зарегистрирован в Киеве по адресу: Проспект Победы, 5А.
По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.
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