Фонд гарантирования вкладов включил банк «Портал» в свой реестр

Фонд гарантирования вкладов физических лиц включил банк «Портал» в реестр участников фонда.

Об этом фонд сообщает на своем сайте.

Согласно сообщению, банк «Портал» получил свидетельство участника фонда №226 от 26 сентября т.г.

Справка УНИАН. 20 сентября Национальный банк Украины зарегистрировал пятый с начала года банк - «Портал». Банк зарегистрирован в Киеве по адресу: Проспект Победы, 5А.

По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.