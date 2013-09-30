Миндоходов приступает к администрированию единого соцвзноса

Министерство доходов и сборов Украины с 1 октября приступает к администрированию единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в связи с вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс, принятых Верховной Радой в июле текущего года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее администрированием соцвзносов занимались органы Пенсионного фонда. А теперь, как отмечается, Миндоходов будет принимать и обрабатывать отчеты о сумме начисленного единого взноса. И именно на адреса органов министерства нужно отправлять отчеты, пояснили в пресс-службе.

Министр доходов и сборов Александр Клименко поручил организовать процесс перехода таким образом, чтобы налогоплательщики не ощутили неудобств от смены оператора.

«Министерство провело всю необходимую техническую и организационную подготовку, чтобы для предпринимателей этот процесс был максимально комфортным, - цитирует пресс-служба Клименко. – Мы планируем усовершенствовать администрирование единого взноса за счет расширения возможностей электронной отчетности. Создаются все условия, чтобы как можно больше предпринимателей могли пользоваться этой возможностью. Это и бесплатные электронные ключи, и удобный он-лайн интерфейс, и консультации специалистов Миндоходов».

В министерстве разъяснили, что суммы насчитанного единого взноса подлежат уплате на счета органов Миндоходов, открытые в Главных управлениях Государственной казначейской службы. Вся необходимая информация размещена на официальном веб-портале Миндоходов http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/111543.html.

Как сообщал УНИАН, указом Президента Украины функция администрирования соцвзноса возложена на Министерство доходов и сборов. Однако, исходя из переходных положений Закона Украины «О внесении ряда изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы», принятого 4 июля текущего года, было решено продлить полномочия Пенсионного фонда по администрированию единого взноса до 31 августа 2013 года, а затем до конца сентября. В этой связи в августе и сентябре текущего года Пенсионный фонд Украины был также уполномочен принимать и обрабатывать отчеты о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Министр доходов и сборов Александр Клименко неоднократно заявлял, что министерство готово к администрированию единого социального взноса. В свою очередь министр социальной политики Наталья Королевская заявляла, что передача функций по администрированию социального взноса позволит Пенсионному фонду активнее заниматься проблемами пенсионеров.

В марте 2013 года первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов также заявлял, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. При этом компенсатором вероятных потерь может стать введение всеобщего декларирования, легализация заработных плат и борьба с повсеместным начислением минимальных заработных плат.

Пенсионный фонд Украины за 8 месяцев 2013 года собрал 123 млрд грн платежей по единого социальному взносу, что на 0,8% больше плана поступлений и на 6,5% больше показателя января-августа 2012 года.