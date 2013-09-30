Словения планирует взять в долг 4 млрд евро

Словения планирует привлечь заимствования объемом 4 миллиарда евро в 2014 году для погашения растущего долга и финансирования бюджета, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Уроса Куфера.

По заявлению Куфера, правительство Словении утвердило двухлетнюю программу бюджетных расходов, которая включает план по сокращению дефицита бюджета до 3,3% от ВВП в 2014 году по сравнению с 4% в текущем году, без учета помощи банкам.

"Мы планируем взять в долг 4 миллиарда евро в 2014 году. В настоящий момент мы не рассматриваем вариант спасения страны, поскольку нам в первую очередь необходимо решить вопрос бюджета, а затем обратиться к результатами стресс-теста для банков и проверке качества активов", - заявил Курфер.

По его словам, в текущем году Словения располагает достаточным количеством средств для финансирования бюджета и помощи банкам, передает Прайм.

Ранее в мае СМИ сообщали о намерении Словении в рамках антикризисных мер продать 15 крупных государственных компаний, чтобы избежать обращения к международной финансовой помощи.