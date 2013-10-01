Деловая активность в Японии достигла максимума за 5 лет
Во вторник Банк Японии обнародовал данные ежеквартального исследования деловой активности в стране - индекс Tankan.
Согласно данным исследования, уровень делового доверия в экономике страны находится на самом высоком уровне за последние пять лет, сообщают Вести.ru.
Показатель составил 12 пунктов против прогноза в 7 пунктов. За предыдущий отчетный период значение индекса Tankan составило 4 пункта.
Позитивные настроения в экономике связаны с ростом деловой активности в потребительском секторе и увеличением внешнеторгового оборота. Эксперты отмечают, что позитивная статистика дает зеленый свет японским властям, давно запланировавшим увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей. Сегодня премьер-министр Синдзо Абэ объявил о повышении налога с продаж с апреля 2014 г.
В свою очередь, бюджетные проблемы в США продолжают оказывать негативное влияние на настроение инвесторов. С 1 октября США наступило временное прекращение финансирования федеральных органов власти из-за неспособности американских властей прийти к компромиссу по вопросу государственных расходов.
На этом фоне индекс Nikkei 225 растерял часть утреннего роста. Фьючерсы на американские индексы также нивелировали рост.
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