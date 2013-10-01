Путин утвердил повышение акцизов на бензин и алкоголь

Президент России Владимир Путин подписал закон о ставках акцизов на 2014-2016 годы, сообщает Лента.ru.

В соответствии с поправками в налоговое законодательство, в ближайшие три года акцизы на алкоголь, табачные изделия и автомобильное топливо будут расти.

Так, ставка акциза на алкоголь крепостью более девяти процентов в 2014 году составит 500 рублей (10 RUR – 2.4606 UAH), в 2015 году — 600 рублей, в 2016 году — 660 рублей за литр. Для алкоголя крепостью менее девяти процентов ставка акциза составит 400 рублей за литр в 2014 году, повысится до 500 рублей в 2015-м и достигнет 550 рублей в 2016 году. Для сравнения, в текущем году акциз на алкоголь крепостью до девяти процентов определена в 320 рублей за литр, свыше девяти процентов — в 400 рублей за литр.

Что касается автомобильного топлива, ставка акциза для бензина «Евро-4» в следующем году будет увеличена до 9,92 тысячи рублей за тонну, а в 2015 и 2016 годах — до 10,8 тысячи. Акциз на топливо «Евро-5» предполагается повысить в 2014 году до 6,45 тысячи рублей за тонну, в 2015 году — до 7,75 тысячи, а в 2016 году довести его до 9,5 тысячи рублей. В 2013 году акциз на бензины «Евро-4» и «Евро-5» составляет 8,6 тысячи рублей и 5,1 тысячи рублей соответственно.

Табак в 2014 году будет облагаться акцизом в размере 1,5 тысячи рублей за килограмм, в 2015 году — 1,8 тысячи рублей, а в 2016 году — две тысячи рублей. Текущая ставка акциза составляет тысячу рублей за килограмм.

Законопроект, в соответствии с которым ставки акцизов на табак, алкоголь и бензин будут увеличиваться, был принят Госдумой 13 сентября и одобрен Советом Федерации 25 сентября. В правительстве решились на повышение акцизов в конце мая; тогда же было решено, что ставки налога на бензин «Евро-4» будут повышены для наполнения дорожных фондов. Акцизы на алкоголь власти повышают последние несколько лет, пытаясь таким образом сократить потребление спиртного в стране.

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