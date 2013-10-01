Центробанк Австралии сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,5%

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник, 1 октября, принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 2,5%.

Решение финансового регулятора совпало с прогнозами аналитиков.

"За последний год экономика Австралии росла меньше ожидаемого, и эта тенденция сохранится в краткосрочной перспективе, так как происходит адаптация к сокращению инвестиций в добывающий сектор. Безработица увеличивается, однако улучшаются индикаторы сектора недвижимости и делового доверия. Инфляция соответствует среднесрочному целевому показателю", - отмечается в сообщении регулятора, передает ПРАЙМ.

По итогам очередного заседания Совет управляющих австралийского ЦБ принял решение сохранить текущий монетарный курс и сообщил о намерении продолжать оценку экономических прогнозов. "В случае необходимости Совет готов корректировать политику для обеспечения стабильного экономического роста и показателей инфляции, соответствующих целевым", - пишется в релизе.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. ЦБ Австралии принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 2,75%.

Читайте также:

Австралия снижает прогноз по ВВП

Австралия упростила порядок оформления виз украинцам