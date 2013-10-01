Бюджетный кризис в США вошел в угрожающую стадию

Федеральные ведомства США резко сворачивают свою деятельность из-за продолжающихся разногласий между двумя палатами Конгресса по бюджету, передает русская служба Би-Би-Си.

Республиканское большинство в палате представителей настаивает на том, чтобы реализация реформы здравоохранения, продвигаемой администрацией Барака Обамы, была отложена на год. Сенат, где большинство имеют союзники президента-демократа, отверг проект бюджета, воплощавший это требование.

Крайний срок для достижения компромисса прошел в полночь по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу во вторник), после чего органы федерального правительства начали поэтапно приостанавливать свою деятельность.

До тех пор пока компромисс не будет достигнут, 700 тысяч служащих федерального правительства будут находиться в неоплачиваемом отпуске, а многие государственные услуги, в частности, выдача паспортов и виз, оказываться не будут.

Жизненно важные функции, в частности, работа службы авиадиспетчеров и сохранение ядерных арсеналов, продолжат финансироваться.

Из-за бюджетных разногласий между демократами и республиканцами работа американского правительства неоднократно приостанавливалась и раньше. Дольше всего - ровно три недели - двери федеральных министерств и ведомств были закрыты в декабре 1995 года - январе 1996 года.

Вечером 30 сентября Обама выступил по телевидению, заявив, что республиканцы пытаются заново открыть вопрос, решенный на прошедших выборах.

Он указал, что сворачивание деятельности федерального правительства будет иметь немедленные отрицательные последствия для благосостояния большого числа людей и может повлиять на восстановление американской экономики после кризиса.

Несмотря на прекращение финансирования федеральных ведомств, основные элементы законодательства, вводящего в США всеобщее медицинское страхование, начинают действовать с 1 октября.

В нынешнем кризисе есть еще один крайний срок – 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом.

В обмен на повышение лимита республиканцы могут потребовать от администрации дополнительных уступок.