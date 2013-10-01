Обама призвал Конгресс США немедленно принять законопроект о бюджете

Президент США Барак Обама призвал членов Конгресса немедленно принять законопроект о бюджете и не допустить временной приостановки работы госорганизаций, сообщает Лента.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Обама вечером в понедельник, 30 сентября, выступил со специальным обращением в связи с ситуацией вокруг проекта бюджета.

Президент США, в частности, напомнил, что у законодателей остается всего около шести часов, чтобы принять документ, который позволит избежать временного закрытия госучреждений в новом финансовом году, начинающемся 1 октября. При этом Обама заявил, что все еще надеется на то, что «в последний момент Конгресс сделает правильный шаг».

Отказ от принятия такого законопроекта, предупредил Обама, сразу же приведет «к реальным серьезным экономическим последствиям» для тысяч американцев. По словам президента США, ответственность за происходящее лежит на «крайне правом крыле» Республиканской партии, из-за которого, подчеркнул Обама, жители Америки «оказались заложниками спора вокруг бюджета».

28 сентября нижняя палата Конгресса США, большинство мест в которой занимают республиканцы, приняла законопроект, увязывающий финансирование госучреждений в наступающем финансовом году с отсрочкой реализации реформы здравоохранения. Реформа здравоохранения, которую конгрессмены-республиканцы предложили отложить на год, являлась одним из ключевых пунктов предвыборной программы Обамы.

30 сентября верхняя палата Конгресса США, в которой большинство принадлежит соратникам Обамы по Демократической партии, законопроект, откладывающий на год финансирование ключевых положений реформы здравоохранения, отклонила. При этом сенаторы приняли свой законопроект об обеспечении финансирования правительственных организаций на период до 15 ноября. Проект закона из сената направлен в нижнюю палату Конгресса США, члены которой уже заявили, что в существующем виде он их не устраивает.

В случае, если сторонам не удастся достичь компромиссного решения по бюджету, то с 1 октября свою работу приостановят большинство правительственных структур, кроме стратегически важных. В числе госучреждений, чья работа будет временно прекращена, окажется и Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA), предупредил Обама. В NASA, по словам президента США, продолжит работать лишь центр управления полетами, обеспечивающий поддержку членов экипажа МКС.

Всего же, как сообщалось ранее, приостановка работы правительственных учреждений США, первая за последние 17 лет, напрямую коснется нескольких сотен тысяч госслужащих.

Как сообщал УНИАН, в США приготовились к остановке работы федерального правительства - время, отведенное Конгрессу для того, чтобы принять законопроект о временном бюджете, истекает, а законодатели накануне не дали повода надеяться на разрешение конфликта.