Профицит платежного баланса Украины вырос в 5,4 раза

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в августе платежный баланс третий месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в августе было отрицательным (-232 млн долл. США), но с начала года осталось положительным и составило 1,7 млрд долл. США, что в 5,4 раза превышает уровень соответствующего периода 2012 года (0,3 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.

В отличие от двух предыдущих месяцев сальдо по кредитам и облигациям было положительным и составило 413 млн долл., поскольку объемы новых привлечений по кредитам и облигациям превышали уровень текущих выплат как в реальном, так и в банковском секторе (чистые привлечения реального сектора составили 424 млн долл., банковского сектора - 132 млн долл.).

Профицит капитального и финансового счетов в августе составил 1,3 млрд долл. за счет привлечений средне- и долгосрочных кредитов реальным сектором экономики и банками. В августе было совершено плановое погашение кредита МВФ на 925 млн долл., что привело к сокращению международных резервов до 21,7 млрд долл., или до уровня, который обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 2,6 месяца.

Дефицит текущего счета в августе почти не изменился по сравнению с августом 2012 и составил 1,5 млрд долл., за 8 месяцев он сократился до 8,2 млрд долл. США, или на 2,4%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт товаров в августе снизился на 10,2% до - 5,3 млрд долл. по сравнению с августом 2012 года за счет сокращения экспорта металлургической продукции на 14,8% в результате отмены беспошлинных квот для украинских труб в России, а также за счет снижения спроса на Ближнем Востоке в связи с обострением ситуации вокруг Сирии. Также снизился экспорт продукции машиностроения на 33,2% из-за прекращения поставок железнодорожных вагонов в Россию. В то же время падение экспорта по большинству отраслей частично компенсировалось ростом поставок продукции АПК на 1,1%, а также ростом экспорта зерновых на 14,4% в результате хорошего урожая.

Импорт товаров снизился на 5,8% по сравнению с августом 2012 года - до 7,3 млрд долл.за счет снижения как энергетического (на 13,6%), так и неэнергетического (на 2,6%) импорта. Импорт природного газа сократился на 4,7%, угля – на 35,5% в связи со снижением объемов промпроизводства, нефтепродуктов – на 12,9%.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (сальдо) в августе составил 320 млн долл. Прирост наличной валюты вне банков по сравнению с августом прошлого года снизился на 28,7% - до 533 млн долл. В целом за восемь месяцев благодаря сохранению курсовой стабильности прирост наличной валюты вне банков сократился в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом - до 1,1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-июле текущего года составил 1,9 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составлял 0,3 млрд долл. В июле второй месяц подряд платежный баланс был сведен с дефицитом в 298 млн долл. за счет дефицита по статье «кредиты и облигации» в 471 млн долл., дефицит по которой зафиксирован также второй месяц подряд.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.