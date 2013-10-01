ПРОФИЦИТ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА УКРАИНЫ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 5 РАЗ

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в августе платежный баланс третий месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в августе было отрицательным (-232 млн долл. США), но с начала года осталось положительным и составило 1,7 млрд долл. США, что в 5,4 раза превышает уровень соответствующего периода 2012 года (0,3 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.

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