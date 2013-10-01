Дефицит госбюджета вырос в 2 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-август текущего года составил 34,626 млрд грн, что в 2,3 раза превышает дефицит за аналогичный период пришлого года в 14,833 млрд грн.

Общий фонд госбюджета за отчетный период выполнен с дефицитом 38,380 млрд грн, что в 2,7 раза превышает показатель за январь-август прошлого года в 14,216 млрд грн, но в то же время на 6,051 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-август 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,936 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-июль текущего года составил 34,228 млрд грн. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом 31,416 млрд грн, что на 12,280 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-июль 2013 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.