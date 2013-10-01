В Польше вырос валовой внешний долг

Варшава. Валовой внешний долг Польши на конец второго квартала текущего года составил около 359 млрд долл., что на 1,3 млрд долл., или около 0,4%, больше, чем на конец марта 2013 года.

Об этом свидетельствуют данные польского Национального банка, которыми располагает УНИАН.

Внешняя задолженность польского правительства и органов самоуправления за второй квартал 2013 года снизилась на 3,4 млрд долл. - до 143,2 млрд долл. на фоне роста долга других секторов экономики на 2,2 млрд - до 144,3 млрд долл.

Больше всего выросли внешние обязательства работающих в Польше банков - до 65 млрд с 61,8 млрд долл.

Почти 80% внешнего долга Польши составляют долгосрочные обязательства.

По последним имеющимся данным польского Нацбанка, валовой внешний долг Польши в 1995 году составлял 52,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на конец первого полугодия 2013 года сократился на 0,5%, или на 0,7 млрд долл., - до 134,4 млрд долл.

Валовой внешний долг Польши на конец 2012 года составлял 364,2 млрд долл., что на 13,6%, или 43,5 млрд долл., больше, чем на конец 2011 года.

По последним данным польского минфина, государственный долг польского государства на конец июля 2013 года составил около 270 млрд долл., что на 5,5% больше, чем на конец 2012 года.

Госдолг Украины за первые семь месяцев текущего года вырос на 6% - до 68,4 млрд долл.