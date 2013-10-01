Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос на 83 млн грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,08%, или на 83 млн грн, - до 4,073 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, в годовом выражении в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства снизился в 1,8 раза, или на 1,762 млрд грн, с начала года остаток вырос в 8,9 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в августе 2013 года вырос на 1,66%, или на 65 млн грн, по сравнению с предыдущим месяцем - до 3,990 млрд грн.

Согласно пояснениям Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.