Снижение рейтингов может ограничить доступ украинских банков к международным рынкам - НАБУ

Снижение рейтингов может негативно сказаться на условиях доступа украинских банков к ресурсам на международных финансовых рынках, но в настоящее время зависимость финансового сектора страны от такого финансирования несущественна.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

Согласно сообщению, недавнее понижение международных кредитных рейтингов ряда отечественных банков может негативно сказаться на условиях их доступа к ресурсам на международных финансовых рынках. В то же время, в текущих реалиях зависимость финансового сектора страны от финансирования с международных рынков капитала несущественна, так как на 1 сентября средства нерезидентов формировали лишь 17,2% от общих обязательств банковской системы Украины. При этом за 8 месяцев 2013 года объем средств предприятий на счетах банковских учреждений вырос на 6,2%, а на счетах населения - на 14,3%.

По информации НАБУ, основные показатели банковской системы Украины в текущем году не ухудшились, на 1 сентября норматив адекватности регулятивного капитала в целом по системе превышал минимальное значение почти на 8 п.п., коэффициент соотношения регулятивного капитала к обязательствам - на 7,24 п.п., норматив мгновенной ликвидности - почти втрое. Кроме того, с начала года наблюдалась постепенная тенденция сокращения процентных ставок по внутренним депозитам, что способствовало улучшению показателей эффективности деятельности банков. Так, средняя интегральная ставка по депозитам в августе 2013 составила 8,78% (на 2,13 п.п. ниже, чем в декабре 2012 года). Показатели процентной маржи и спрэда в августе составили 4,08% и 3,47% соответственно.

НАБУ рекомендует банкам для минимизации репутационного риска при необходимости проводить с клиентами разъяснительную работу относительно текущего финансового положения банка и дальнейших перспектив развития. При этом банки могут рекомендовать клиентам для определения надежности банка пользоваться рейтингами не только международных, но и национальных рейтинговых агентств, а также знакомиться с финансовой отчетностью банков.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 украинских банков до странового уровня «Caa1».

По информации Moody's, агентство рассматривает возможность дальнейшего снижения рейтингов 13 банков и одной лизинговой компании вслед за снижением рейтингов Украины до уровня «Caa1» с «B3» из-за низкой ликвидности украинской банковской системы и серьезного давления на государственные резервы, обусловленного спросом населения на валюту и необходимостью осуществить значительные долговые выплаты до конца 2014 года.

Также Moody’s не исключают, что в дальнейшем суверенный рейтинг Украины может быть пересмотрен в сторону понижения, и аналогичные опасения высказали аналитики международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's, объяснившие свои намерения отсутствием понятной политики государства в сфере рефинансирования долговых выплат.