Нацбанк уверяет, что Украина сможет рассчитаться по своим долгам

У Национального банка нет никаких опасений, что Украина не сможет своевременно рассчитаться по своим долгам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

«Украина рассчитывается по своим долгам, мы выполняем свои обязательства. Эти обязательства были известны в начале года: все знали, что Украина должна заплатить МВФ, 4 млрд долл. мы уже заплатили. Платеж 1,6 млрд долл. будет оплачен. Никаких опасений, что Украина не рассчитается по своим долгам Национальный банк не видит», сказала Щербакова.

По ее словам, на сегодняшний день Украина имеет профицитный баланс, несмотря на сложности на внешних рынках.

«Но эта ситуация сложна не только для Украины, но и для других европейских государств»,- подчеркнула Щербакова.

При этом она отметила, что у Украины были и до этого сложные годы, но страна всегда рассчитывалась по своим обязательствам.

«Мы платили всегда, платили в 2008 году и в 2009 году. Были сложные годы, но мы всегда рассчитывались, как государство, и пытались прививать эту культуру банкам, заемщикам на внешнем и на внутреннем рынке, что по долгам нужно рассчитываться», - сказала Щербакова.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в августе текущего года сократился на 818 млн долл., или на 2,21%, - до 36,062 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - сократился на 50 млн долл., или на 0,15%, - до 32,289 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.