Ватиканский банк впервые опубликовал в интернете отчет о деятельности

В 2012 году ватиканский банк "Институт религиозных дел" в четыре раза увеличил свои доходы - с 20,3 млн в 2011 году до 86,6 млн евро. Эти данные доступны в электронном отчете о деятельности, впервые опубликованном в интернете, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ватиканский банк выделил 54,7 млн евро в бюджет Святого Престола, и 31,9 млн евро составили страховой фонд на случай оперативных рисков, говорится в докладе.

В 2012 году Ватиканский банк получил от клиентов сумму равную 6,3 млрд евро, из которых 2,3 млрд лежат на счетах, и 3,2 млрд доверены в управление банку. Как заверил глава Совета по надзору над Ватиканским банком и временно исполняющий обязанности гендира Эрнст фон Фрейберг, "инвестиционная политика банка гарантирует полную безопасность вкладов".

"В первую очередь мы концентрируемся на сохранении достояния, выбирая инвестиции с низком уровнем риска", - сказал он, указав, что речь идет об инвестициях под фиксированные проценты, надежные гособлигации. Менее 6% всех вкладов инвестируются в акции компаний, уточняет Ватиканский банк.