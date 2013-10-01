На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

Во вторник, 1 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1955/8,1990 грн/долл. по сравнению с 8,1945/8,1975 грн/долл. на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни не изменились и установились на уровне 0,2538/0,2543 грн/рубль. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2635 (-0.1135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/1,3585.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1900/8,1930 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0505/11,0585 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2522/0,2527 грн/рубль.