В Японии впервые за 15 лет повысят налог на потребление

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил об увеличении в 2014 году налога на потребление с 5 до 8%, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это решение было ожидаемым, поскольку японское правительство пытается найти новые резервы для сокращения госдолга страны.

Аналитики опасаются, что это непопулярное решение отразится на рейтинге Абэ, а это в свою очередь может помешать восстановлению экономики страны.

Налог на потребление в Японии повышают впервые с 1997 года. Чтобы не допустить существенного замедления роста экономики, правительство готовит программу поддержки экономики, объем которой может составить 51 млрд долларов.