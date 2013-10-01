В Японии впервые за 15 лет повысят налог на потребление
16:47, 01 октября 2013Финансы
1
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил об увеличении в 2014 году налога на потребление с 5 до 8%, сообщает Русская служба Би-би-си.
Это решение было ожидаемым, поскольку японское правительство пытается найти новые резервы для сокращения госдолга страны.
Аналитики опасаются, что это непопулярное решение отразится на рейтинге Абэ, а это в свою очередь может помешать восстановлению экономики страны.
Налог на потребление в Японии повышают впервые с 1997 года. Чтобы не допустить существенного замедления роста экономики, правительство готовит программу поддержки экономики, объем которой может составить 51 млрд долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter