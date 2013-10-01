Страховая компания "Провита" утратила право заключать договоры ОСАГО

Страховая компания "Провита" утратила право заключать договоры по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Согласно сообщению, Нацкомфинуслуг на заседании 26 сентября приняла решение об аннулировании лицензии ОСАГО СК “Провита”. Решение комиссии вступило в силу с 30 сентября.

Справка УНИАН. Страховая компания «Провита» работает на рынке Украины с сентября 2001 года. Компания имеет лицензии Нацкомфинуслуг на осуществление 22 видов страховой деятельности, в том числе 8 видов обязательного страхования и 14 видов добровольного.

Уставный капитал компании составляет 59,208 млн грн.