Минфин не смог разместить ОВГЗ на аукционе 1 октября

Министерству финансов Украины во вторник, 1 октября, не удалось привлечь средства в госбюджет на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин отклонил обе поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций в национальной валюте с номинальной доходностью 14,25%, а также единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США) с номинальной доходностью 8,25%.

Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 7-летних облигаций в национальной валюте и 3-летних облигаций в иностранной валюте (долларах США).

Как сообщал УНИАН, Минфин в сентябре 2013 года провел 4 аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро. В октябре Минфин намерен провести еще четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 8, 15, 22 и 29 октября.

По состоянию на 30 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,113 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 77,638 млрд грн, нерезидентов - 3,764 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 сентября, с начала года в госбюджет поступило 99,459 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 54,801 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,184 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).