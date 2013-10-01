Евразийский банк развития: рост экономик стран СНГ замедлился до 1,4%

Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран СНГ во втором квартале 2013 года вырос на 1,4%, что значительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года (4%) и показателя предыдущего квартала (1,7%). Об этом говорится в очередном "Макромониторе СНГ", опубликованном Аналитическим управлением Евразийского банка развития, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Аналитики ЕАБР отмечают, что спад в промышленном производстве достиг своего дна - сокращение составило ту же величину, что и в предыдущем квартале (- 0,2%). Впервые ощутили влияние замедления в других секторах экономики розничная торговля и услуги, что свидетельствует о более слабой потребительской активности. Инвестиционная активность также замедлилась, что отразилось на строительстве и финансовом секторе", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-центра банка.

Вместе с тем, отмечается в документе, в Азербайджане во втором квартале наблюдалось ускорение роста экономики. По итогам первого полугодия ВВП страны увеличился на 5% к тому же периоду прошлого года. Аналогичный показатель за I квартал составлял 3,1%.

Рост ВВП Армении по итогам первого полугодия замедлился до 3,5%. Однако, доходы госбюджета по итогам первого полугодия выросли на 20,4% в годовом выражении, тогда как расходы выросли на 8%.

Во втором квартале ВВП Беларуси снизился на 0,5% к тому же периоду прошлого года. Промышленное производство упало на 7,2%. Таким образом, экономика вернулась к отрицательным темпам роста после того, как в первом квартале ВВП увеличился на 3,8% по сравнению с январем- мартом 2012 года.

Рост ВВП Казахстана ускорился во втором квартале 2013 года и составил 5,5% (4,6% в первом квартале), что способствовало росту на 5,1% по итогам полугодия. Аналитики ЕАБР отмечают благоприятные перспективы роста ВВП Казахстана в третьем квартале.

В Кыргызстане рост ВВП ускорился во втором квартале, составив 8,2% против аналогичного периода прошлого года. По итогам восьми месяцев темпы роста экономики сохранились, составив 8%. Основной вклад в ускорение внесла низкая база прошлого года для роста производства.

В Молдове годовой рост ВВП во втором квартале составил 6,3%. Консенсус-прогноз роста экономики страны на 2013 год составляет 3,5%.

В России по итогам второго квартала продолжилось снижение темпов экономического роста, наблюдающееся с весны прошлого года: рост ВВП к аналогичному периоду прошлого года составил 1,1%, по сравнению с 1,6% в первом квартале.

В Таджикистане рост экономики во втором квартале ускорился до 7,7% с 7,3% в первом квартале. Наблюдались признаки улучшения в металлургии, однако в текстильной отрасли спад усугубился. Произошел существенный рост в строительстве - 50%.

В Туркменистане по итогам первого полугодия рост экономики составил 9,7% за счет ускорения роста во втором квартале (по оценкам, до 10,2%). Согласно пересмотренному консенсус-прогнозу, рост ВВП Туркменистана по итогам текущего года составит 10%.

В Узбекистане после замедления экономической активности в первом квартале (7,5%) темпы роста ВВП во втором квартале ускорились до 8,5% в годовом выражении. Развитие экспортного потенциала экономики и повышение цен на экспортируемые сырьевые продукты обеспечили рост экспорта на 11,4%.

В Украине по итогам второго квартала было зафиксировано снижение ВВП к тому же периоду прошлого года на 1,1%. "Рост дефицита государственных финансов в текущем году стал основным фактором риска для украинской экономики на ближайшую перспективу, - подчеркивают аналитики ЕАБР. - Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2013 года может превысить 5% ВВП".

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд долларов. Государствами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.