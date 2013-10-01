Закон о трансфертном ценообразовании предупредит вывод капитала за границу - Клименко

Закон о трансфертном ценообразовании, вступивший в силу с 1 сентября текущего года, разрабатывался и принимался как инструмент противодействия практике вывода сверхприбылей за границу, но отнюдь не в качестве дополнительного давления на бизнес посредством взимания штрафов и уголовного преследования топ-менеджмента украинских корпораций.

Об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в комментарии, текстом которого располагает УНИАН.

«Я неоднократно подчеркивал и делаю акцент еще раз: для Украины закон о трансфертном ценообразовании – действительно революционное событие. Если мы хотим быть частью цивилизованной Европы, мы должны раз и навсегда закрепить цивилизованные и прозрачные правила ведения бизнеса», – отметил глава Миндоходов.

По словам Клименко, налоговые махинации, утаивание прибылей осуждаются в любом обществе в любой стране, а борьба с этим явлением, наоборот, приветствуется.

«Закон о трансфертном ценообразовании вступил в силу. Это аксиома. Закон основан на лучшей международной практике и рекомендациях ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – УНИАН), а его принятию предшествовали длительные обсуждения, консультации и дискуссии с бизнесом и общественностью», – подчеркнул министр.

Он также заверил, что конечная версия закона – это результат компромисса между всеми заинтересованными сторонами, но достичь этого компромисса было нелегко. «Я считал и считаю большим достижением государства и бизнеса победу над разного рода фобиями во время создания законопроекта о трансфертном ценообразовании», – отметил Клименко, добавив, что все заинтересованные стороны в ходе обсуждения пришли к согласию.

Теперь, по мнению министра, впереди не менее важная задача – качественная имплементация принятого закона. Речь идет о согласовании всех «белых пятен» посредством утверждения соответствующих нормативно-правовых актов, разработанных министерством с привлечением деловых кругов.

«В структуре Миндоходов уже создано специальное управление, которое занимается исключительно вопросами трансфертного ценообразования. Функционирует центр мониторинга товарных рынков, призванный выполнять аналитическую функцию. Я знаю, что соответствующим образом готовится и бизнес. Мне приятно отметить, что крупные компании воспринимают трансфертное ценообразование как данность, ведут инвентаризацию подконтрольных операций, вносят изменения в контракты и оценивают условия соответствия требованиям трансфертного ценообразования», – сказал министр.

При этом он обратил внимание на то, что некоторые представители деловых кругов усматривают в нормах закона неоднозначные трактовки и формулировки, дающие повод для возможных злоупотреблений со стороны налоговых органов.

«Отвечу так: закон будет внедряться под тщательным контролем общественности и в постоянном диалоге с бизнесом. Я лично общаюсь с бизнесом, читаю комментарии в медиа. Мы постоянно встречаемся с предпринимательскими кругами, обсуждаем вопросы в рамках работы Общественного совета, принимаем участие в профильных мероприятиях, словом, не избегаем дискуссий, а наоборот – инициируем их», – сказал Клименко.

Он согласился, что озабоченность – это естественно для бизнеса, особенно в Украине, где деловые круги во многом проявляют консерватизм и каждую новацию воспринимают с тревогой.

По мнению министра, дискуссионные вопросы действительно есть, но они будут решены в ближайшее время. «Одним из вопросов, которые, как я вижу, беспокоят бизнес, является большой перечень государств, операции с которыми подпадают под контроль. На сегодня это 92 страны, где ставка налога на прибыль на 5% и более ниже украинской. Мы видим обеспокоенность бизнеса. Решение, разумное, компромиссное, будет найдено», – заверил Клименко.

Кроме того, министр ответил на претензии со стороны аудиторов, полагающих, что Миндоходов опирается преимущественно на фискальную сторону в трансфертном ценообразовании. «У законов нет фискальных или нефискальных трактовок. Закон это закон», – парировал министр.

Он подчеркнул, что бизнес ждет не «спарринг с контролирующими органами на ринге трансфертного ценообразования, но четкие и понятные всем сторонам правила игры».

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования, включая порядок определения рыночных цен, источников информации о рыночных ценах и диапазона ценового колебания для экспортно-импортных операций. Ожидается, что законопроекты будут рассмотрены Кабмином и затем переданы в парламент в ближайшее время.