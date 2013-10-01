ВВП России во втором квартале вырос на 1,2%

ВВП России во втором квартале 2013 года увеличился на 1,2% против 4,3% за аналогичный период прошлого года, что совпадает с предварительной оценкой, свидетельствуют опубликованные во вторник материалы ведомства, передает Прайм.

Согласно данным Росстата, объем ВВП России за второй квартал 2013 года составил в текущих ценах 16,111 триллиона рублей. "Индекс его физического объема относительно II квартала 2012 года составил 101,2%, относительно I квартала 2013 года - 106,2%", - говорится в сообщении.

Индекс-дефлятор ВВП за II квартал текущего года по отношению к ценам аналогичного периода прошлого года составил 106,0%.