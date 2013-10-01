Кипрская компания покупает контрольный пакет акций банка “Авангард”
18:38, 01 октября 2013Финансы
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Westal Holdings приобрести более 50% акций банка “Авангард”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Как сообщалось ранее, Нацбанк 5 июля выдал финансовому учреждению банковскую лицензию №267. Банк зарегистрирован в г. Киев по адресу: ул. Прорезная, 8.
Собственником банка (100,0% акций) по информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку является компания "СЕКТОР-Т" г. Донецк.
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