Кипрская компания покупает контрольный пакет акций банка “Авангард”

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Westal Holdings приобрести более 50% акций банка “Авангард”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как сообщалось ранее, Нацбанк 5 июля выдал финансовому учреждению банковскую лицензию №267. Банк зарегистрирован в г. Киев по адресу: ул. Прорезная, 8.

Собственником банка (100,0% акций) по информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку является компания "СЕКТОР-Т" г. Донецк.