Банкиры предлагают снизить сумму возмещения по вкладам на 30%

Банкиры считают целесообразным снизить сумму гарантированного возмещения вкладчику ликвидируемого банка до 70% суммы вклада, а также исключить из системы гарантирования государством вклады в иностранной валюте.

Об этом топ-менеджеры украинских банков заявили 1 октября в рамках круглого стола на тему реформирования системы гарантирования вкладов физических лиц.

«Необходимо гарантировать не всю сумму вклада, а порядка 70%, чтобы вкладчики думали, куда нести средства – в рисковый банк, где государство возместит средства только частично, или в нормальный», - полагает член наблюдательного совета «Украинского кредитно-банковского союза» Ярослав Колесник. По его словам, решить проблему с банками, привлекающими депозиты по завышенным ставкам не для размещения их в кредиты, а для решения проблем с ликвидность, достаточно сложно.

Что касается отмены гарантирования валютных вкладов, то банкир также считает это целесообразным, но такая мера пока преждевременна. «Если долларизация достигнет уровня менее 30%, то возможно ограничения гарантирования средств в валюте будет целесообразным, но сейчас – не время», - отметил Колесник.

Также, по его словам, нововведения фонда относительно дифференцированных взносов должны учитывать реальные риски банка, то есть, качество кредитного портфеля и долю негативно-классифицированных активов.

Заместитель председателя правления «Сбербанка России» Ирина Князева также согласилась, что фонд гарантирования должен возмещать сумму вклада только частично. «Если фонд проанализирует свои списки, там одни и те же фамилии. Ряд вкладчиков постоянно получает возмещение по вкладам через Фонд. Жажда наживы постоянно будет подгонять этого вкладчика, поэтому предложение о частичной выплате - это правильно, поскольку иначе никакой финансовой грамотности мы не добьемся. Мы воспитаем грамотного вкладчика, иначе будет платить государство, а вкладчики будут бегать по проблемным банкам», - отметила она.

По словам Князевой, введение дифференцированных взносов не дало ожидаемого результата, и количество банков, завышающих ставки и проводящих рисковую политику, не снизилось, при этом успехи новой системы гарантирования вкладов стимулируют вкладчиков нести средства в рисковые банки и таким образом, способствует деятельности таких банков.

«Нужно однозначно отказаться от гарантирования валютных кладов. Существующие вклады будут гарантироваться до их завершения, а новые – нет», - добавила Князева. «Никогда не наступит нужное время, и мы должны уйти от стимулирования валюты. Нужно делать кардинальные шаги», - добавила она. По словам банкира, если проанализировать структуру владельцев валютных вкладов, то они обладают знаниями и в состоянии определить правильный банк. В то же время, такие меры помогут Нацбанку в вопросе снижения долларизации экономики. Кроме того, по мнению Князевой, в следующем году усилится давление внешних факторов на стоимость валютных ресурсов в результате дефицита ресурсов на мировых рынках. «Фонд снизит риск для экспортеров по повышению ставок на валютные кредиты, наши ставки и так «кусаются», и я не вижу тенденции в сторону снижения, поскольку внешний фактор будет превалировать в следующем году», - добавила она.

В то же время, директор- распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова не согласилась с мнением банкиров. «Лучше пусть вкладчик несет средства в банк, а не хранит под матрасом. Но вкладчиков действительно нужно учить. Обучить тех, кто не ориентируется в финансовом поле, чтобы вкладчик понимал, насколько он защищен», - сказала Шарова. По ее словам, фонд должен стимулировать повышение доверия вкладчиков к банковской системе, а такие меры не способствуют укреплению доверия.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе 2013 года по сравнению с июлем вырос на 0,65%, или 41 млн грн, - до 6,340 млрд грн. С начала года объем ресурсов фонда вырос на 4,07%, или 248 млн грн, с 2000 года - более чем в 125 раз.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил порядка 7 млрд грн в пользу более 400 тыс. вкладчиков за 15 лет своего функционирования.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.