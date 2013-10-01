Украина предложила Японии участвовать в нацпроектах, в том числе - “LNG-терминал”

Украина предложила Японии участвовать в ряде национальных проектов - «LNG – терминал», «Энергия природы» и ее составляющих: «Энергия биомассы», «Теплый дом», «Зерно Украины»; нацпроекте «Индустриальные парки» и его составляющей - «Технополис».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов сообщил в ходе пятого совместного заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией при Минэкономразвития и Комитета делового сотрудничества с Украиной «Кейданрен».

Также украинской стороной было предложено сотрудничество в сфере разведки и добычи природных ископаемых, нефти и газа, возобновляемой энергии.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку ТЭО проекта. Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал)

Позднее Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.) Выполнение предпроектных и изыскательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Также Украина может предложить Японии наладить импорт мяса птицы и свои агропромышленные мощности для производства и экспорта зерновых и бобовых для японского рынка.

“Мы готовы оказать всяческую поддержку японским инвесторам, которые будут вкладывать инвестиции в сельскохозяйственную инфраструктуру нашей страны”, - отметил Прасолов.

Кроме того, министр отметил, что Украина заинтересована в иностранных инвестициях, в том числе и из Японии, прежде всего, в энергетическую, транспортную, сельскохозяйственную инфраструктуры, модернизацию предприятий горно-металлургического и химического комплексов.

Также Украина заинтересована в увеличении туристических потоков, в том числе и из Японии.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 г. после того, как Япония высказала недовольство введением спецпошлин на импорт автомобилей в Украину, Киев предложил Токио рассмотреть возможность строительства завода для производства японских марок автомобилей в Украине.

Справка УНИАН. Товарооборот между Украиной и Японией в 2012 г. вырос на 30% - до 1,5 млрд долл. США.

Японские компании активно импортируют из Украины продукцию пищевой промышленности и сельского хозяйства, прослеживается устойчивая тенденция в наращивании инвестиций, основная часть которых направлена в торговлю и обслуживание автомобилей.

Значительным потенциалом украинского экспорта является продукция сельского хозяйства и пищевые продукты. В частности, японские компании в 2009-2012 годах активно импортировали из Украины кукурузу, пшеницу и ячмень.