Набсовет “ВТБ Банка” назначил нового главу правления

Наблюдательный совет входящего в группу крупнейших банков “ВТБ Банка” назначил председателем правления Константина Вайсмана, ранее занимавшего пост главы правления банка “ПУМБ”, говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, набсовет 27 сентября назначил Вайсмана вместо уволенного Вадима Пушкарева, возглавлявшего правление банка более 6 лет.

Так же сообщается, что новый глава правления банка назначен на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии активы банка снизились на 12,04% - до 29,523 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 8,43% - до 21,043 млрд грн, обязательства – на 14,20% - до 25,882 млрд грн, средства клиентов выросли на 3,05% - до 12,490 млрд грн, собственный капитал на 7,08% - до 3,641 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,416 млрд грн.

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года. Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».