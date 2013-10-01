Объем поступлений по акцизному налогу в Киеве составил 345 млн грн

Объем поступлений по акцизному налогу в Киеве за 9 месяцев года составил 345 млн грн, из которых объем только сентябрьских платежей составил 41 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом, в сентябре Главное управление Миндоходов в Киеве реализовало 67 млн акцизных марок нового образца, а в целом с начала года объем реализованных акцизных марок производителям и импортерам подакцизной продукции составил 665,9 млн штук.

«В целом на учете в ГУ Миндоходов в Киеве состоит 58 субъектов хозяйствования, получающих марки акцизного налога для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине объем платежей по акцизному налогу на алкогольные напитки и табачные изделия с начала 2013 года вырос на 1,6 млрд грн (на 10%) - до 17 млрд грн, несмотря на сокращение потребления этих товаров.