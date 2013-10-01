«VAB Банк» будет выдавать кредиты «Банка Ренессанс Капитал»

«Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит») и «VAB Банк» начали совместный проект по выдаче кредитов наличными в сети отделений «VAB Банка».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Банка Ренессанс Капитал».

Согласно сообщению, в рамках проекта 25 отделений «VAB Банка» уже предоставляют услуги оформления потребительского кредита на сумму от 1 до 50 тыс. грн на срок от 12 до 48 месяцев.

По словам заместителя председателя правления - директора розничного банка «VAB Банк» Антона Шаперенкова, сотрудничество с «Банком Ренессанс Капитал» позволит обеспечить высокий сервис клиентам и предложить им интересные программы.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по активам. На 1 июля активы банка составили 16,209 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 9,395 млрд грн, обязательства - 14,309 млрд грн, средства клиентов – 9,841 млрд грн, собственный капитал - 1,900 млрд грн, уставный капитал - 2,349 млрд грн. Прибыль банка за первое полугодие составила 378 тыс. грн. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций банка).

«Банк Ренессанс Капитал» (Киев, бренд «Ренессанс Кредит») работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финучреждений. На 1 июля активы банка составили 631,731 млн грн, кредиты и задолженность - 429,818 млн грн, обязательства - 324,214 млн грн, средства клиентов - 105,965 млн грн, собственный капитал – 289,517 млн грн, уставный капитал – 201,400 млн грн. Прибыль банка в первом полугодии 2013 года составила 55,225 млн грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).