Цена золота резко обвалилась

Цена золота резко обвалились во вторник, 1 октября, из-за снижения спроса на надежные активы в связи с бюджетными проблемами в США и на фоне надежд на скорое преодоление политических разногласий в стране.

К закрытию торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 40,90 доллара, или на 3,1% - до 1286,10 доллара за тройскую унцию, что является минимальной отметкой с 7 августа, передает ПРАЙМ.

Аналитики считают, что само по себе противостояние (между республиканцами и демократами - ред.) не является большим событием, последствия будут иметь ограниченный эффект, поэтому инвесторы не устремились в сектор надежных активов.

Негативно на стоимость золота повлияли и новости из Индии. Как заявил во вторник секретарь по экономическим вопросам страны Арвинд Майарам, импорт металла к концу текущего фингода может сократиться на 5,3% - до 800 тонн из-за повышения пошлин.

Как сообщал УНИАН, мировой спрос на золото во 2-м квартале 2013 года снизился на 12% - до 856 тонн (27,5 млн унций) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В стоимостном выражении спрос составил 39 млрд долларов.

Ювелирный спрос вырос на 37% до 576 тонн на 26,2 млрд долларов, инвестиционный спрос - снизился на 63% до 105,4 тонны на 4,8 млрд долларов.

Центральные банки во 2-м квартале снизили покупку золота на 57% до 71 тонны на 3,2 млрд долларов.

При этом добыча золота во 2-м квартале увеличилась на 4% до 732 тонн, переработка снизилась на 21%.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%.

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