Объем денежной базы в Японии достиг рекордного уровня

Объем денежной базы в Японии на конец сентября достиг рекордного за всю историю страны уровня в 185,56 трлн иен (почти 1,9 трлн долларов). Он увеличился на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сообщил центральный Банк Японии, передает ИТАР-ТАСС.

Рекордный рост количества денег в стране отмечается уже седьмой месяц подряд. Это соответствует агрессивной политике Банка Японии, который намерен увеличивать размеры базы на 60-70 трлн иен (примерно 600-700 млрд долларов) в год.

Вместе с правительством премьер-министра Синдзо Абэ он проводит таким образом курс на накачивание денег в экономику главным образом путем покупки государственных облигаций и других финансовых инструментов. С помощью этого Токио надеется положить конец угрозе дефляции в стране, которая приводит к свертыванию производства, сокращению спроса и доходов населения.

Финансовые власти Японии объявили в апреле, что намерены в течение двух лет удвоить размеры денежной массы и довести уровень инфляции до 2% в год. Это считается важнейшим средством стимулирования конъюнктуры, расширения инвестиций и увеличения доходов населения.

Денежную базу в Японии планируется к концу текущего года увеличить до 200 трлн иен (около 2 трлн долларов). К концу 2014 года она будет расширена до 270 трлн иен, если центробанк сохранит свою нынешнюю политику.