Администрация США частично приостановила работу из-за разногласий между партиями

Администрация США впервые за 17 лет оказалась вынуждена частично приостановить работу, в результате чего около одного миллиона служащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, национальные парки закрыты, а медицинские исследовательские проекты – прерваны, сообщает Рейтер.

Федеральным агентствам было поручено сократить объем предоставляемых услуг после того, как законодателям не удалось выйти из политического тупика. Это вновь поставило под вопрос способность раздробленного Конгресса осуществлять свои основные функции.

Спор между демократами и республиканцами о государственных расходах, угрожающий оставить чиновников без финансирования, - лишь прелюдия к битве за повышение потолка $16,7-триллионного госдолга, без чего США могут оказаться в дефолте в середине октября.

Держа в уме выборы в Конгресс в 2014 году, обе партии стремятся снять с себя ответственность за приостановку работы правительства. Политические риски особенно высоки для Республиканской партии, которая нацелена на получение контроля в Сенате в следующем году - как показывают опросы, вина за приостановку работы правительства, вероятнее всего, ляжет на их плечи, как это случилось в аналогичной ситуации в 1996 году.

"Кто-то выиграет, а кто-то проиграет. У Обамы и демократов есть небольшое преимущество", - сказал исследователь общественного мнения в Quinnipiac University Питер Браун.

Некоторые госучреждения и национальные парки будут закрыты, но финансирование первоочередных программ, относящихся к национальной и общественной безопасности, продолжится.

Работа администрации не возобновится в полном объеме, пока Конгресс не разрешит противоречия между противоборствующими лагерями, но на это могут уйти дни или даже месяцы.

"Во многом это политический театр, здесь немного от реальной политики", - считает Юлиан Зелизер, историк в Принстонском университете.