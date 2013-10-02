Азиатский банк развития понизил прогноз роста ВВП региона

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) региона в 2013 году с 6,6 до 6%.

Это вызвано замедлением темпов роста в Китае и Индии, а также беспокойством по поводу возможного повышения кредитной ставки в США, говорится в опубликованном в Маниле докладе этого международного финансового учреждения, передает ИТАР-ТАСС.

"Более умеренная, чем ожидалось, экономическая активность в Китае и Индии, а также волнения, связанные с программой количественного смягчения в США окажут в ближайшей перспективе влияние на перспективы роста в районе Азии и Тихого океана",- говорится в докладе.

Прогноз увеличения ВВП региона на 2014 год банк также уменьшил - с 6,7 до 6,2%. Тем не менее, страны АТР по-прежнему остаются глобальным лидером по темпам экономического роста, который во многом "вытягивает" всю мировую экономику из депрессии.

В АБР входят 67 государств Азиатско-Тихоокеанского региона - от Закавказья до Австралии.