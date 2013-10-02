Киевсовет изменил порядок проведения инвестконкурсов

Киевсовет внес изменения и дополнения в Положение о порядке проведения инвестиционных конкурсов для строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 78 из 80 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом, депутаты внесли изменения в свое предыдущее решение от 24 мая 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 1 октября заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что 2 октября на сессии Киевского горсовета депутатам предложат внести изменения в порядок проведения инвестиционных конкурсов, которые позволят разблокировать «замороженные» инвестпроекты в Киеве и сэкономить бюджетные деньги.

Этим проектом предусмотрено привести порядок организации инвестиционных конкурсов в соответствие с действующим законодательством. В документе, в частности, учтена возможность изменения заказчика инвестконкурса или инвестора. По словам Крамаренко, из-за того, что эти вопросы до сих пор оставались неурегулированными, в городе не были реализованы многие из запланированных проектов, а бюджет недополучил значительные суммы.

«Сегодня в городе «зависло» довольно много инвестконкурсов, заказчиками которых выступали районные советы. Поскольку правопреемников у ликвидированных советов нет, то отсутствует и механизм завершения конкурсов или контроля инвестора по уже реализованным проектам. Поэтому в порядок, вносятся поправки, в соответствии с которыми инвестиционная комиссия имеет право в случае необходимости изменить заказчика», – объяснил Крамаренко.

Также комиссия получит право изменять или расторгать договор с инвестором, не выполнившим свои обязательства.

Еще одна группа поправок в действующее Положение о порядке проведения инвестконкурсов касается экономии бюджетных средств. В частности, обусловлено, что заказчик инвестконкурса – коммунальная организация или орган власти – может потребовать от победителя возместить расходы на подготовительные работы и на социальную и инженерно-транспортную инфраструктуры.