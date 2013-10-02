Минфин не испытывает острой потребности в новых займах — эксперты

Министерство финансов Украины не испытывает острой потребности в привлечении новых заимствований.

Такое мнение высказали эксперты инвестиционных компаний в системе TRDATA по итогам проведенного аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергея Фурсы, в результате аукциона можно констатировать, что правительство сочло объем поданных заявок ничтожно малым и отказалось размещать облигации. «Дружественного спроса, для поддержки рынка и Минфина, в этот раз не оказалось», - отметил эксперт.

«Судя по отсутствию заявок даже от лояльных структур, Минфин пока не испытывает острой потребности в новых займах», - прокомментировал руководитель направления по торговле инструментами с фиксированной доходностью инвесткомпании "Арт Капитал" Иван Заражевский.

По мнению аналитика рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тараса Котовича, отсутствие дружественного спроса, который был обычным явлением в преддверии крупных платежей, стало некоторым сюрпризом. «Это может говорить о том, что вопрос предстоящих завтра выплат уже решен и будет покрыт из других источников. Это может быть как привлечённый в сентябре кредит в размере 750 млн долл., так и внутренние гривневые ресурсы, полученные в бюджет через налоговые и прочие поступления», - отметил эксперт. Он также согласился, что спрос на аукционе был незначительным, что и подтолкнуло Минфин к решению не размещать облигации даже по ставкам, которые были на обычных уровнях.

«В целом октябрь довольно насыщен выплатами, и за месяц Минфину нужно выплатить почти 6,43 млрд грн, основная часть из которых приходится на последнюю декаду месяца. Поэтому возможности дружественной поддержки были отложены на будущее, когда потребности в рефинансировании выплат могут быть существеннее», - пояснил Котович.

Как сообщал УНИАН, Министерству финансов Украины во вторник, 1 октября, не удалось привлечь средства в госбюджет на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В октябре Минфин намерен провести еще четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 8, 15, 22 и 29 октября.

По состоянию на 30 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,113 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 77,638 млрд грн, нерезидентов - 3,764 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 сентября, с начала года в госбюджет поступило 99,459 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 54,801 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,184 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).