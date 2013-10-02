Диалог с МВФ активизируется
15:03, 02 октября 2013Финансы
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10 октября делегация Украины отправится в Вашингтон
Правительственная делегация Украины намерена отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом 10 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил член правления Национального банка Украины Александр Дубихвост.
«10 октября уезжает делегация в Вашингтон, и диалог с МВФ будет продолжен», - сказал Дубихвост.
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