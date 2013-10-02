Диалог с МВФ активизируется

Правительственная делегация Украины намерена отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров с Международным валютным фондом 10 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил член правления Национального банка Украины Александр Дубихвост.

«10 октября уезжает делегация в Вашингтон, и диалог с МВФ будет продолжен», - сказал Дубихвост.