Минфин Германии ожидает дефицит бюджета на уровне 0,2% ВВП

Министерство финансов Германии ожидает, что в текущем году бюджет страны будет практически сбалансирован, а дефицит будет незначительным, в отличие от большинства других стран региона, сообщают Вести.ru.

Как ожидают эксперты ведомства, дефицит бюджета страны, который включает в себя федеральный, государственный, муниципальные бюджеты, составит 0,2% от валового внутреннего продукта.

Новый прогноз значительно лучше прежних ожиданий, которые предполагали показатель на уровне 0,5% ВВП. В 2012 г. дефицит составил 0,1% ВВП.

Улучшенный прогноз отражает тот факт, что Германия пережила кризис в еврозоне относительно хорошо и сейчас показывает одни из самых высоких темпов экономического роста. Рынок труда в стране является одним из сильнейших в еврозоне, уровень безработицы в сентябре составил 6,6%, что очень близко к историческому минимуму.

Госдолг Германии, вероятно, снизится в этом году до 79,5% ВВП, что на 1,5 п. п. ниже показателя 2012 г. Этого удалось добиться за счет твердой бюджетной политики и мерам по сокращению долговой нагрузки в период финансового кризиса.