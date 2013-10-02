Нацбанк: на рынке отсутствует негатив к ограничению наличных расчетов

Национальный банк Украины не видит со стороны участников рынка негатива к введению ограничений наличных расчетов свыше 150 тыс. грн.

Об этом в ходе прямой телефонной линии в Киеве заявила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

“Основание сказать, что инструмент работает, дает нам то, что нет со стороны рынка негатива. Если и есть отдельные звонки и вопросы - больше юридического характера, но в целом вопрос для всех понятен”, - сказала Рычаковская.

По ее словам, по итогам первого месяца действия ограничений трудно говорить о каких-то конкретных результатах.

“Прошел только месяц, мы не имеем этой статистики. Первый месяц шел на разработку технологий расчетов. Банки вместе с юристами, нотариальными конторами отрабатывали инструменты, которые удобнее, быстрее и выгоднее будут использоваться”, - подчеркнула Рычаковская.

На вопрос относительно понижения суммы ограничений по безналичным расчетам представитель Нацбанка ответила, что в данный момент вопрос о снижении суммы ограничений регулятором не рассматривается.

“Давайте отработаем инструменты и привыкнем к сумме 150 тыс. грн”, - сказала Рычаковская.

По ее словам, принимать решение о снижении данной суммы можно будет только тогда, когда не только в больших городах, но и в районных центрах, селах будет развита инфраструктура для обеспечения безналичных платежей.

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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2013 года вступило в силу постановление Нацбанка, которым регулятор ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.