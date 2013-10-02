В Киеве объем возмещений НДС составил 3,4 млрд грн

15:35, 02 октября 2013
Финансы
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Объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Киева за 8 месяцев 2013 года составил 3,4 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом объем возмещений в автоматическом режиме за 8 месяцев т.г. вырос втрое – до 492 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

«Только в августе 34 субъекта предпринимательства «автоматом» получили на свои счета почти 44 млн грн возмещений», - цитирует пресс-служба руководителя ГУ Миндоходов Киева Ирину Носачеву.

При этом в ведомстве напомнили, что автоматическое возмещение НДС предполагает выполнение предприятием набора критериев, а именно – отсутствие налогового долга, процедуры банкротства в судебном порядке, а также средний уровень зарплат в 2,5 раз больше установленного законом зарплатного минимума (1 147 грн) при численности работников не менее 20 человек.

Как утверждают в ГУ Миндоходов Киева, для получения возмещений «автоматом» многим предприятиям достаточно исправить лишь один-два показателя. «Только по декларациям НДС, поданным в августе, 38 предприятий не получили «автоматического» возмещения НДС из-за несоответствия критерию численности нанятых работников», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа 2013 года, плательщиками НДС в целом по Украине являлись 244,3 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей. В целом за 8 месяцев т.г. налогоплательщикам возмещено 36,9 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем возмещений вырос на 5,8 млрд грн (19%).

В начале июля министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сообщил, что объем текущей задолженности по НДС составляет порядка 4,5 млрд грн, а еще порядка 11 млрд грн – это суммы, которые оспариваются в судах.

В сентябре Министерство доходов и сборов Украины провело инвентаризацию заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость и учло прогнозные показатели сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года. Эта работа была проведена во исполнение поручения Кабинета министров с целью определить возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей, механизм оборота которых был утвержден Верховной Радой на законодательном уровне. Прогнозный объем таких возмещений составил порядка 12 млрд грн.

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